У Перу встановлена гігантська статуя Христа

У перуанській столиця з`явився конкурент найвідомішому монументу Христа встановленому в Бразилії на горі Корковадо в Ріо-де-Жанейро.

Перуанська версія статуї під назвою Христос Тихого океана - сягає у висоту 37 метрів, її видно з будь-якої точки Ліми. У темний час доби вона буде підсвічуватися; в світловому оформленні використано 26 різних кольорів.

Пам`ятник розташований на одному з пагорбів Морро-Солар в південній частині Ліми. Будівництво статуї Христа велося на кошти комерційних організацій. Велике пожертвування з особистих заощаджень зробив і президент країни Алан Гарсія. Монумент був виготовлений в Бразилії і потім доставлений в Перу по воді.

Зведення статуї має неоднозначну оцінку в країні. Деякі дорікають Гарсіа, який покидає свій пост, в самолюбстві, вважаючи що таким монументом він вирішив відзначити своє звільнення. Інші сумніваються в естетичній цінності самої скульптури.

Перуанський монумент лише ненабагато нижче бразильського аналога. Точні розміри статуї Христа в Ріо складають: висота - 38 метрів (у тому числі п`єдестал - 8 метрів); розмах рук - 30 метрів, вага - 1145 тонн.

ТСН