Чим потішить і здивує міжнародний фестиваль АртПоле’2011

Міжнародний фестиваль АртПоле’2011 відбудеться 12–16 липня на новій території — в Дністровському каньйоні (село Уніж на Івано-франківщині), що вражає своєю мальовничістю і величчю. На 9-й за рахунком фестиваль (який є перевтіленням Шешор, що вперше відбулися 2003 року в Карпатах) запрошені митці з 9-ти країн: України, Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини, Великобританії, Франції, Австралії і Росії.

Серед заявлених учасників - спільний проект тріо з Мінська «Port Mone» та української «ДахаБрахи», почути який в Україні можна буде лише тут, зазначають організатори. Британці Trio VD і австралійці Wild Marmalade творитимуть на АртПолі разом з українськими віджеями, і результати їхньої співпраці фестивальна публіка зможе оцінити першою. Відбудуться також інші прем’єри, зокрема, на широку аудиторію вперше буде представлено «Билину» — музичний перформанс Уляни Горбачевської, відомої багатьом за проектами «Майстерні пісні». «Гайдамаки» готують теплу й душевну програму, частину якої вони не грали вже кілька років. «Перкалаба» порадує гостей спільним виступом з польською «Паприкалабою», аматорським оркестром, що виконує перкалабські композиції на зроблених з овочів інструментах.

Крім того, на цьогорічному АртПолі виступатимуть Village Kollektiv (Польща), Besh’o’droM (Угорщина), Feloche (Франція), Dva (Чехія), українці «Пропала Грамота», «Зіра» і «Бадьян Сауна Сістем», «Фолькнери» та ін.

Програма майстер-класів включає ковальство, гончарство, виготовлення витинанок, а також менш традиційні:) Насамперед, це найгучніша майстерня фестивалю — Як Умієм Оркестра, відома ще під назвою Хор глухонімих, в ній може спробувати свої сили кожен незалежно від своїх музичних талантів. Однією з новинок фестивалю є фото-майстерня, ідея якої — задокументувати фестиваль виключно зусиллями фестивальної публіки, у чому їй допомагатимуть професійні фотографи. Серед інших майстерень: ранкові фізичні вправи Good morning, body, тренінги студії Проти Ночі, віджеїнг і навіть журналістика.

Лендартова програма АртПоля здійснюється спільно з найдавнішим українським лендарт-симпозіумом Простір Покордоння (Могриця), а програма кінопоказів — спільно з Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA.

Детальніша інформація, зокрема, про маршрут, умови перебування та квитки — на www.artpolefest.org.