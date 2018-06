Фільм про Чорнобиль отримав гран-прі кінофестивалю в Брюсселі

Фільм Олександра МІНДАДЗЕ "В суботу" - про чорнобильську трагедію та національний характер, отримав гран-прі міжнародного кінофестивалю, що проходив з 22 по 29 червня в Брюсселі. Про це УНІАН повідомили у SOTA Cinema Group.

До міжнародного журі фестивалю на чолі з авторитетним французьким актором, режисером і сценаристом Жаком ВЕБІ ввійшли бельгійські актриси Анн КОЗИН і Стефані КРЕЙЕНКУР, фламандський художник Ян Де КОК, молодий режисер Гаст Ван ден БЕРГ, актор Ів РЕНЬЄ.

«Цей фільм про Чорнобильську катастрофу - метафора життя людини в більш широкому, інтернаціональному розумінні", - сказав режисер Олександр МІНДАДЗЕ.

«Знята унікальною міжнародною командою, ця історія про один день, який так багато змінив не тільки в історії нашої країни, порівнює сучасний погляд на події, що відбулися - з документами 25-ти річної давнини. І той факт, що вона надає вражаючий художній ефект не тільки на тих, хто пережив схожі ситуації, означає, що фільм вийшов», - зазначив продюсер фільму Олег КОХАН.

Цього року Європейський кінофестиваль у Брюсселі відібрав більше 40 фільмів з 867 для участі в програмі.

За головний приз в основному конкурсі кінофестивалю боролися 10 ігрових картин, у виробництві яких брали участь 15 країн. Серед них "Чорний хліб" режисера Агуст ВІЛЛАРОНГА, повнометражні дебюти поляка Яна КОМАС "Зал самогубців", "Джиммі Рівье" французького режисера Тедді ЛЮССЬЄ-МОДЕСТА, "Підводна течія" ісландця Арні Олафур АСГЕЙРССОНА.

Крім двох основних конкурсів - повнометражних і короткометражних фільмів, в рамках фестивалю були представлені програма "Панорама", "Hello Sundence", допрем`єрна програма та інші.

Як повідомляв УНІАН, національна прем`єра «В суботу» Олександра МІНДАДЗЕ, у створенні якого брали участь Україна, Росія і Німеччина, відбулася в рамках 25-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС навесні 2011 року.

*** Брюссельський кінофестиваль створений в 1974 році з ініціативи Конфедерації бельгійської кінематографії та Дмитра Балашофа. Наступного року він був перейменований в Міжнародний брюссельський кінофестиваль і визнаний Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). У 1990 році організація фестивалю перейшла в руки нової команди на чолі з Крістіаном Томасом (Christian Thomas) під наглядом Пола Штерка (Paul Sterck), що дало фестивалю нове життя.

З 1993 року фестиваль відкриває новий розділ, присвячений кіно з європейських країн. У новій структурі фестивалю встановлюється Європейський конкурс, щоб стимулювати поширення європейських фільмів високої якості. У 2003 році Брюссельський міжнародний кінофестиваль був очолений Домініком Жанном (Dominique Janne).

За свою історію фестиваль відкрив нині всесвітньо відомих кінорежисерів: Йоахім Лафос (Joachim Lafosse (Folie privée, Ca rend heureux), Дагур Карі (Dagur Kari (Noi Albinoi, Dark Horse), Анна Файнсільбер (Anne Feinsilber (Requiem for Billy the Kid ), Срджан Вулетіч (Srdjan Vuletic (Summer in the Golden Valley), Крістіан Немеску (Cristian Nemescu (California Dreamin `), Георгій Палфі (Gyorgy Pálfi (Taxidermia), Бартелемі Гроссман (Barthelemy Grossmann (13m ²), Агнес Кочіш (Agnes Kocsis (Fresh Air) і Корнел Мундрушо (Kornel Mundruczó (Pleasant Days, Johanna).