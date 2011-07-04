Веллер про ЗМІ: пострадянські заробляють гроші, в західних - самі ідіоти

«Інтереси власників мас-медіа на пострадянському просторі зводяться до двох речей, які зрощено воєдино. Перше – це заробляти багато грошей будь-якими некараними способами, і друге – це дружити з владою, що є необхідною умовою першого».

Таку думку в інтерв`ю Інституту Горшеніна висловив Михайло ВЕЛЛЕР – відомий російський письменник, літературознавець і публіцист, який родом з Кам`янець-Подільського Хмельницької області. Інтерв`ю публікує LB.ua.

Кажучи про сучасну журналістику, М.ВЕЛЛЕР відзначив: «Сьогодні вважається, що функція журналіста – це підганяти читачу, слухачу, глядачу інформацію, не аналізуючи її самостійно і не нав`язуючи аудиторії своєї оцінки. В результаті, спочатку виховали ідіотів – тих, хто сприймає інформацію, а слідом за ними – ідіотів журналістів, які не здатні ні до аналітичного мислення і ні до якогось розуміння. Тобто, журналістика перетворилася на подачу форм подій. Без вникання в зміст і в значення цих подій. Така, на жаль, сьогодні сучасна західна журналістика».

«На мою ж думку, - говорить “некомерційний” письменник, твори якого видаються дуже масово, - журналіст – це той, хто розповідає людям, що відбувається, але при цьому він має бути достатньо розумний, щоб давати об`єктивну картину і щоб пояснювати, в чому там справа».

На переконання М.ВЕЛЛЕРА, «журналіст має робити людину обізнаною і розумною. А здебільшого він її розумною не робить ніколи, а обізнаною – дуже вибірково. Хороший журналіст – це мегазірка. Це людина, яка знає, розуміє і не байдужа. І готова ризикувати».

У відповідь на запитання «Чи є запит на таку журналістику?», М.ВЕЛЛЕР сказав: «Запит є – і величезний. У аудиторії. Запиту немає у власників мас-медіа. Тому що їх інтереси на пострадянському просторі зводяться до двох речей, які зрощено воєдино. Перше – це заробляти багато грошей будь-якими некараними способами, і друге – це дружити з владою, що є необхідною умовою першого. Все. Тому, якщо журналіст стоїть перед вибором, чи опублікувати блискучий матеріал і отримати по потилиці від міністра так, що довго відкашлюватиметься, або плюнути на цей матеріал і опублікувати матеріал дуже поганий – джинсу проплачену, замовну, яка буде йому корисна в його бізнесі і влаштуванні особистих справ, - він автоматично віддає перевагу другому. Тобто: суспільство споживання. Все на продаж. Ніхто не хоче з гранатами під танки».

Як вважає М.ВЕЛЛЕР, «у нас на очах вмирає паперова преса і перетворюється на електронну. Це сильно зміщує акценти, тому що сьогодні будь-який блоггер може стати відомим мережевим журналістом, якщо він просто говорить правду і розуміє її. Як, скажімо, Олексій НАВАЛЬНИЙ в Росії. Людина абсолютно відв`язана, яка не боїться, що її уб`ють – хай береже його Господь! Він просто говорить правду. Це дає надію. За нинішніх умов глобальних інформаційних мереж обдурювати населення, з одного боку, стає легше, а з іншого – все ж важче. Тому що будь-хто може сказати своє – і його почнуть слухати».