Отто фон Габсбурга поховають у Відні, а його серце - у Будапешті

Сина останнього правлячого імператора Австро-Угорщини Отто фон Габсбурга, який помер 4 липня, поховають у Відні 16 липня, а його серце - у Будапешті 17 липня.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській фундації короля Юрія, посилаючись на прес-службу Фундації Габсбургів, траурні заходи за найстаршим сином останнього правлячого імператора Австро-Угорщини Карла фон Габсбурга доктором Отто фон Габсбургом відбудуться в Німеччині, Австрії та Угорщині 9-17 липня 2011 року.

З вівторка, 5 липня, до суботи, 9 липня, труна з тілом Отто фон Габсбурга встановлена у церкві св. Ульріха у Пьокінгу (Німеччина). Тут триває постійний молебень за померлим. Церква відчинена також і вночі.

У понеділок, 11 липня, відбудеться реквієм в церкві св. Каетана, Мюнхен, Німеччина. Одразу після реквієму у Мюнхені розпочнеться молебень та прощання Баварських Гірських Стрільців та Тірольських Стрільців на площі Одеонсплац.

У вівторок, 12 липня, гроби доктора Отто фон Габсбурга та Регіни фон Габсбург будуть встановлені в паломницькій базиліці Маріяцель (Штаєрмарк, Австрія). Тут 13 липня відбудеться реквієм за померлими.

У четвер-п’ятницю, 14-15 липня, гроби доктора Отто фон Габсбурга та Регіни фон Габсбург будуть встановлені у церкві Капуцинів (Ноєр Маркт, Відень).

У суботу, 16 липня, о 15:00 розпочнеться реквієм у Соборі св. Штефана у Відні, який правитиме Його Світлість Кардинал Доктор Крістоф ШЬОНБОРН. Одразу після реквієму відбудеться траурна хода центром Відня. Після якої доктора Отто фон Габсбурга та Регіну фон Габсбург буде поховано у Склепі Капуцинів - імператорському склепі династії Габсбургів.

У неділю, 17 липня, відбудеться реквієм у Будапешті. В Угорщині поховають серце доктора Отто фон Габсбурга в Монастирі Бенедиктинців (Паннонхальма).

Як повідомляв УНІАН, доктор Отто фон Габсбург помер 4 липня у віці 98 років. Це сталося у його домі в Пьокінгу на Штарнберзькому Озері (Баварія, Німеччина).

Отто фон Габсбург був довгостроковим депутатом Європарламенту та почесним президентом Міжнародної Панєвропейської Унії. З 1979 по 1999 він представляв у Європейському Парламенті Християнсько-Соціалістичний Союз. Доктор Отто фон Габсбург займався передусім питаннями зовнішньої політики. Під час візиту до України за поданням Міністерства закордонних справ України нагороджений орденом Ярослава Мудрого.

Отто фон Габсбург був одружений з принцесою Регіною фон Саксен-Майнінген, яка померла в лютому 2010 року.