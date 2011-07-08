Роббі Вільямс повернеться до сольної кар'єри

12:12, 08 липня 2011
Культура
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Після завершення туру Take That

Британський поп-виконавець Роббі Вільямс пообіцяв повернутися до сольної кар`єри після завершення туру Take That. Виконавець написав про це в деяких із останніх повідомлень у власному блозі.

Наразі Вільямс не може сказати, як надалі буде розвиватися його кар`єра. Однак він пообіцяв, що як мінімум вирушить у сольний концертний тур.

Роббі Вільямс входив до складу Take That із 1990 по 1995 рік. Решта чотири учасники деякий час продовжували давати концерти, проте в 1996 році гурт офіційно розпався. У 2005 році колектив возз`єднався, проте Вільямс у реюніоні не брав участі. У листопаді 2006 року Take That випустив свій четвертий студійний альбом Beautiful World. У 2008 році за ним вийшла платівка The Circus.

У липні 2010 року стала відомо, що Вільямс все ж повернеться до Take That. У листопаді 2010 року гурт випустив новий альбом Progress. Він став першою за 15 років платівкою Take That, над якою працювали всі п`ять учасників оригінального складу. Зараз колектив дає концерти на підтримку цього диска. Тур повинен завершитися 29 липня 2011 року виступом у Німеччині.

У період з 1997 по 2009 рік Роббі Вільямс встиг випустити вісім сольних студійних альбомів.

Нагадаємо, на початку червня Роббі Вільямс заявив, що найближчим часом випустить колекцію чоловічого одягу.

ТСН

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