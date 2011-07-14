Королівський балет Данії опинився в центрі кокаїнового скандалу

Королівський балет Данії (Den Kongelige Ballet) опинився в центрі кокаїнового скандалу. За даними закритої доповіді, що потрапила у пресу, багато танцюристів трупи на чолі з балетмейстером кілька років вживають наркотики.

Згідно з документом, експерти опитали 55 танцюристів з 92, які перебували у штаті. З`ясувалося, що вже кілька років балетмейстер Микола Хюббе (Nikolaj Hübbe), багато танцюристів і інші співробітники театру вживають кокаїн.

Доповідь було зроблено за замовленням керівництва театру. Її дані публікує газета Jyllands-Posten.

Повідомляється, що підлеглі Хюббе регулярно скаржилися начальству на наркоманію, напружену обстановку в театрі і неадекватну поведінку балетмейстера. Проте керівництво ігнорувало їх звернення.

У бесіді з кореспондентом Jyllands-Posten багато танцюристів підтвердили дані доповіді, але директор Королівського балету Ерік Якобсен (Erik Jacobsen) назвав їх необґрунтованими. Експерт з наркотиків Хенрік Ріндом (Henrik Rindom) також вважає, що масової наркоманії в театрі, може, і не було. На його думку, вживання кокаїну неминуче позначилося б на професійних якостях танцюристів.

Сам балетмейстер Хюббе заявив про згоду здати аналіз сечі, щоб довести свою невинність. Проте керівництво театру відмовилося від цієї пропозиції, оскільки повірило балетмейстеру на слово. Профспілка танцюристів Королівського балету також висловила Хюббе свою підтримку.

Тим часом, за даними доповіді, більш ніж 20 учасників трупи мають намір залишити Королівський балет. Вони також радять іноземним колегам не співпрацювати з театром доти, поки конфлікт не вирішиться.

Кілька тижнів тому театр повернувся з найбільших за останні 50 років гастролей по США.

Як зазначає данське видання, це вже не перший подібний скандал у світі балету. Так, в 2007 році данський танцюрист Нілас Мартінс (Nilas Martins), який працював в Міському балеті Нью-Йорка (New York City Ballet), засуджений до 40 годин громадських робіт за зберігання кокаїну. Незабаром після цього його звільнили з театру, хоча він заперечував, що коли-небудь пробував наркотики.

Корреспондент