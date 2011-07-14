Ротару і Пугачова затвердили склад журі на «Крим м’юзік фест»

Художній керівник міжнародного музичного фестивалю «Крим м’юзік фест» (Crimea Music Fest) Алла Пугачова та голова журі Міжнародного пісенного конкурсу виконавців, який пройде в рамках фестивалю, Софія Ротару затвердили склад журі фестивалю.

Як повідомили ZN.UA в оргкомітеті фестивалю, до складу журі увійшли: Софія Ротару, Валерій Леонтьєв, Глорія Гейнор, Олександр Бард, Деміс Руссос, Анде Антеро Пайвалайнен, Надя Аль Садек.

Міжнародний музичний фестиваль «Крим м`юзік фест», який збере на Південному березі Криму сузір`я імен шоу-бізнесу з різних країн світу, відбудеться в Ялті 6-10 вересня 2011 року. Основним майданчиком Crimea Music Fest стане концертний зал «Ювілейний».

На одну сцену разом із зірками естради піднімуться конкурсанти із п`яти континентів: Євразії, Африки, Австралії, Південної та Північної Америки.

Як очікується, в рамках фестивалю виступлять такі зірки як Глорія Гейнор, Ігор Ніколаєв, Андрій Данилко, Філіп Кіркоров, Таїсія Повалій, Горан Брегович, Ані Лорак, Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Руслана, Олександр Бард, Олег Газманов, Олександр Пономарьов, Борис Моїсеєв , Наталя Могилевська, Діма Білан, Камалія, Потап і Настя, Любаша, Олег Газманов, Джамала, Надія Бабкіна, Ірина Білик, Наталя Корольова, Тіна Кароль, Микола Басков, Євгенія Власова, Сосо Павліашвілі, Анастасія Стоцька, LOBODA, Трохим, Гайтана, Віталій Чирва, Юлія Савичева, Наталя Валевська, Жасмін, Віталій Козловський, Авраам Руссо, Катя Лель, Діма Каднай, Наталя Бучинська, групи «Real O», «Табула Раса», «ДіОфільми», «Час і Скло», «Чорнобривці» .