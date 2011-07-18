На кулінарному фестивалі в Коропці готують страви... з коропів

На Тернопільщині, у селищі Коропець Монастириського району, відбувся фестиваль кулінарного мистецтва «КоропФест-2011».

Як повідомили кореспондента УНІАН організатори заходу, в рамки фестивалю цього року включені дитячий пісенний конкурс «Крок до зірок» та традиційний круглий стіл «Туристична привабливість регіону».

Головною ж «родзинкою» фестивалю є страви з коропа, які готують мешканці прилеглих сіл за оригінальними рецептами. Гості фестивалю мають змогу покуштувати страви під час дегустації конкурсних зразків, окрім цього, деякі з них можна придбати на рибному аукціоні.

Завершується фестиваль концертом та дискотекою.

«КоропФест» проводиться у Коропці біля палацу графа Бадені уже вчетверте з метою популяризації кулінарного мистецтва, демонстрації туристичної привабливості Тернопілля та гостинності жителів області.