На кулінарному фестивалі в Коропці готують страви... з коропів
На Тернопільщині - "КоропФест-2011"
На Тернопільщині, у селищі Коропець Монастириського району, відбувся фестиваль кулінарного мистецтва «КоропФест-2011».
Як повідомили кореспондента УНІАН організатори заходу, в рамки фестивалю цього року включені дитячий пісенний конкурс «Крок до зірок» та традиційний круглий стіл «Туристична привабливість регіону».
Головною ж «родзинкою» фестивалю є страви з коропа, які готують мешканці прилеглих сіл за оригінальними рецептами. Гості фестивалю мають змогу покуштувати страви під час дегустації конкурсних зразків, окрім цього, деякі з них можна придбати на рибному аукціоні.
Завершується фестиваль концертом та дискотекою.
«КоропФест» проводиться у Коропці біля палацу графа Бадені уже вчетверте з метою популяризації кулінарного мистецтва, демонстрації туристичної привабливості Тернопілля та гостинності жителів області.