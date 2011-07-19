У Києві буде таксі з можливістю приймати кредитні карти

Уже в жовтні в "Борисполі" почне працювати нова єдина служба таксі. У новій компанії буде 500 машин, швидше за все "Хюндай-Соната", з клімат-контролем, можливістю приймати кредитні карти і лічильниками.

Про це заявив віце-прем`єр Борис Колесников, пише Сегодня.

"Ми б дуже хотіли, щоб проїзд 1 км коштував 5 грн., і тоді проїзд від терміна D до "Прем`єр-палацу" коштуватиме 165 грн. Наші економісти рекомендують зробити цю ціну в районі 6 грн./км", - сказав він.

Зараз, нагадаємо, середня вартість 1 км в службах таксі - близько 3 грн. по місту і 3,5 грн. за містом.

Єдина служба таксі "Борисполя" та залізничного вокзалу буде створена для обслуговування пасажирів на Євро-2012.

За словами Колесникова, протягом року жодна велика компанія не змогла запропонувати таку кількість машин з кондиціонерами і лічильниками, а тому влада планує закупити машини, які були б утриманні "Борисполя" або залізниці. Після чемпіонату її можуть продати.

Крім того, за словами Колеснікова, обслуговувати Євро зможуть також і інші таксі.

"По "Борисполю" у всіх довідкових матеріалах, пов`язаних з Євро, будуть опубліковані служби, які бажають працювати з туристами. Вони повинні подати заявки в інформаційний центр Євро-2012 з проханням поширити їх номери телефонів", - підкреслив Колесников.

ТСН