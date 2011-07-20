Концерт Кіркорова в Судаку закінчився бійкою глядачів і охорони

Концерт Філіпа Кіркорова, який відбувся у Судаку 19 липня, закінчився скандалом - глядачі залишилися незадоволені його виступом, зажадали повернути гроші, а коли отримали відмову, накинулися з кулаками на охорону артиста.

"Виступ Кіркорова замість запланованих 2 годин тривав годину, та й цю годину він явно халтурив - співав під фонограму. Глядачам пояснили, що у нього нібито щось сталося з апаратурою. Концерт закінчився, Кіркоров поїхав. Ніхто нікому гроші не повернув, перед людьми навіть не вибачилися, зрозуміло, що глядачі були вкрай обурені", - розповіла Олена, очевидець.

За її словами, концерт проходив у ТОК "Судак" (комплекс пов´язують з ім´ям народного депутата Бориса Дейча - ред.). Невдоволені глядачі вирішили розібратися з охороною Кіркорова, за`язалася бійка.

"Тут підключилися "Витязі", це охорона пансіонату. Почалася бійка, хтось викликав міліцію. Кажуть, постраждалі є з обох сторін", - розповіла Олена.

Інформацію про бійку на концерті Кіркорова підтвердила помічник начальника Судакського міськуправління міліції зі зв´язків з громадськістю Наталя Нечаєва.

"До міськуправління надійшла інформація від співробітників ТОК "Судак" про те, що виникла бійка між відпочивальниками та службою охорони. Слідчо-оперативна група виїхала на місце, був первинний збір матеріалів, дослідчі перевірки. Тепер буде прийматися рішення - якщо будуть легкі тілесні ушкодження, буде відмовлено в порушенні кримінальної справи, якщо ж середнього ступеня тяжкості, можливо буде порушено кримінальну справу", - сказала вона.

За офіційною інформацією правоохоронців, до лікарні після бійки звернулися двоє учасників бійки - один відпочивальник і один представник служби охорони.

ТСН