У Києві презентують акцію до Дня Незалежності України у Брюсселі

У Києві в галереї «Фонд сприяння розвитку мистецтв» (вул. Фролівська 1/6) 9 серпня о 12.00 Європейська Асоціація Українців презентує акцію Ukrainian Manneken Pis - церемонію вдягання скульптури «Хлопчик, який пісяє», що є символом столиці Євросоюзу Брюсселя.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, цього року Manneken Pis вдягатимуть у новий костюм – копію вбрання князя Київської Русі Ярослава Мудрого, яку спеціально виготовили у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь».

Напередодні святкування 20-ї річниці Незалежності України у Брюсселі костюм вдягатимуть у Києві на копію скульптури «Хлопчик, який пісяє».

«Минулого року символ столиці Євросоюзу в костюм козака вдягав український богатир Василь ВІРАСТЮК. На презентації у Києві володар титулу «Найсильніша людина планети» передасть право вдягти «Хлопчика, який пісяє» своєму наступнику. Ім’я відомого співвітчизника, який поїде в Брюссель вдягати Ukrainian Manneken Pis українці дізнаються лише на презентації - 9 серпня», - повідомляють організатори.

У презентації візьмуть участь: президент Європейської Асоціації Українців Олексій ТОЛКАЧОВ, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, найсильніша людина планети В.ВІРАСТЮК.

Також на захід запрошено представників культурних та дипломатичних кіл України. Організатори сподіваються створити справжню атмосферу свята Ukrainian Manneken Pis, що зазвичай панує в Брюсселі.

У програмі презентації: одягання «Хлопчика, який пісяє», фотографування, спілкування з організаторами, фотовиставка минулорічних свят і фуршет.

Традиція одягання Manneken Pis налічує понад 300 років – його одягали королі і президенти різних країн та народів.

Цього року у зв’язку з презентацією у Брюсселі нового українського костюму для Manneken Pis акція в столиці Євросоюзу набуде особливого розмаху: вона супроводжуватиметься урочистим прийомом в мерії Брюсселя – в старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями, вуличними гуляннями та вечірнім святковим концертом.

Акція Ukrainian Manneken Pis стане найбільшим закордонним святом з нагоди Дня Незалежності України, сприятиме популяризації України в Європі, а також символізуватиме тисячолітню історію України.