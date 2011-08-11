Рух FEMEN і Лівий берег запустили спільний інтернет-проект Like.LB.ua

Суспільно-політичний інтернет-ресурс LB.ua і жіночий рух FEMEN 11 серпня відкрили новий розважальний ресурс Like.LB.ua. На підтримку проекту дівчата із FEMEN, взяли участь у фотосесії. Про це УНІАН повідомила шеф-редактор LB.ua Соня КОШКІНА.

«Суспільно-політичний ресурс LB.ua успішно розвиває кілька напрямків - політика, економіка, суспільство і спорт. Паралельно виникла ідея запустити розважальний проект - максимально повний дайджест новин і фоторепортажів про українських та зарубіжних зірок. Так з`явився Like.LB.ua - спільний проект LB.ua і FEMEN », - прокоментувала С.КОШКІНА.

За її словами, крім дайджесту, сайт є майданчиком для реалізації низки творчих задумів FEMEN і команди Like.LB.ua.



*** Портал LB.ua - один з найпопулярніших аналітично-інформаційних проектів українського інтернету. Проект стабільно входить в ТОП-5 рейтингу Bigmir у розділі "ЗМІ і періодика". Щомісячна аудиторія - 1,4 мільйони унікальних користувачів. Засновник порталу - Інститут Горшеніна (входить в GorsheninGroup).

