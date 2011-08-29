У Москві Сару Джесіку Паркер рятували від п'яного охоронця

Перший і довгоочікуваний візит знаменитої Сари Джессіки Паркер до Росії затьмарився надмірним велелюбством російських чоловіків. На голлівудську актрису напав охоронець, вимагаючи поцілунку.

Зірка "Сексу у великому місті" приїхала в Москву в рамках світового туру на підтримку фільму "Я не знаю, як вона робить це". Паркер зізналася журналістам, що вибрала російську столицю тому, що завжди мріяла побачити Великий театр.

Після ексклюзивної екскурсії до актриси підійшов нетверезий охоронець. "Він з силою взяв її за плечі і поставив поряд з собою, щоб сфотографуватися на мобільний телефон. Сара жартувала, примовляючи: "Спасибі", але чоловік поліз до неї цілуватися", - розповіла помічниця актриси.

Врятував зірку її особистий охоронець. "Я й подумати не могла, що люди тут такі веселі. Мої шанувальники часто обіймають мене в подяку за фото або автограф, але такого ставлення до себе в Росії я не очікувала", - поділилася Паркер.

ЗМІ зазначають, що акторка була дуже привітна й товариська і перед прогулянкою містом почаствувала горілки.

"Перед виходом на прес-конференцію я спробувала російської горілки. Я люблю російську кухню. Їла російські страви в Америці, але тут набагато смачніше готують", - зізналася актриса.

Паркер пообіцяла ще раз приїхати в Москву і взяти з собою сина, двох дочок і чоловіка.

ТСН