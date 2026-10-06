Ціни на мідь зростають третій день поспіль: скільки коштує метал сьогодні

Мідь переживає фазу консолідації після досягнення рекордного максимуму минулого місяця.

Ціни на мідь зростають третій день поспіль, слідуючи за зростанням азіатських фондових індексів після ралі на Уолл-стріт, очоленого технологічними компаніями, пише видання Bloomberg.

На Лондонській біржі металів (LME) ціни на мідь піднялися на 0,4%. Червоний метал виграє від того самого інвестиційного буму у сфері штучного інтелекту, який виводить акції технологічних компаній на рекордні максимуми, при цьому попит з боку центрів обробки даних та енергетичної інфраструктури в найближчі кілька років буде зростати.

Мідь також проходить фазу консолідації після досягнення рекордного максимуму минулого місяця, коли загроза введення мит з боку США викликала ажіотажне зростання поставок до країни та посилила побоювання щодо скорочення пропозиції в інших регіонах. Метал, поряд з іншими ризиковими активами, не відреагував на вплив прибутковості глобальних облігацій, що наближається до багаторічних максимумів.

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Китайські ринки закриті у зв’язку зі святами, що призвело до скорочення обсягів торгів під час азіатської сесії.

Станом на 05:42 ранку за київським часом ціна на мідь на LME зросла на 0,1% – до 14 438 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштуватиме 14,44 долара.

Що стосується українського ринку, то, за даними Metal Monitor, 6 жовтня мідь приймають у середньому по 477,67 гривні за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 655,98 грн.

Ціни на метали – останні новини

8 вересня ціни на мідь піднялися до рекордного рівня на тлі очікувань введення США мит на рафінований метал.

14 вересня метал почав дешевшати на тлі вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США, але вже 22 вересня мідь дорожчала майже тиждень. Щоправда, напередодні Національного дня Китаю ціни на метал знову пішли вниз.

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