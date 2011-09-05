У Ялті завершився етап чемпіонату світу з пірнання зі скель

В Ялті на етапі Світової Серії Red Bull Cliff Diving чемпіоном 2011 року короновано британця Гарі ХАНТА, а переможцем етапу став росіянин Артем СИЛЬЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Red Bull Cliff Diving, 15 тисяч уболівальників зібралися на пляжі, а також на кораблях, човнах і скелях біля Ластівчиного Гнізда, щоб вітати кращих кліфф-дайверів планети, серед яких, - троє українських спортсменів.

«Змагання стало кульмінацією сезону найпрестижнішої серії з кліфф-дайвінгу і, безумовно, найграндіознішою спортивною подією в Криму. Україна посіла гідне місце на географічній карті Світової Серії», - зазначили в прес-службі.

А.СИЛЬЧЕНКО побив власний і рекорд Світової Серії - три десятки за перший стрибок і більше 500 очок він одержав за весь етап.

На сьомому завершальному етапі змагань росіянин вперше за цей рік зійшов на першу сходинку подіуму, набравши на 50 очок більше чинного Чемпіона Red Bull Cliff Diving 2011 Г.ХАНТА.

Третім на етапі і в загальному заліку став чех Міхал НАВРАТИЛ. Українцеві Олександру КУЦЕНКУ не вистачило всього кілька балів до третього місця на кримському етапі.

Стартувавши в найізольованішому місці на землі – острові Пасхи, другий етап Світової Серії відбувся в Мексиці, потім змагання Red Bull Cliff Diving приймали європейські країни: Греція, Франція, Італія. Передостанній етап відбувся в центрі американського мегаполісу Бостона.

І сьогодні кращі кліфф-дайвери планети завершили сезон в Україні на 27 метровій платформі, встановленій на казковому замку Ластівчине Гніздо.