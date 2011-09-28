Студенти змагалися, хто краще влучить квітами в карикатуру Табачника (фото)

Сьогодні біля Червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка громадська ініціатива «Оновлення країни» та «АнтиТабачна кампанія» провели акцію «Поціль в ТАБАЧНИКА – врятуй освіту і науку України!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Оновлення країни", під час заходу студенти та активісти громадських організацій мали змогу поцілити квітами в карикатуру-портрет міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, «тим самим висловивши свій протест українофобській діяльності міністра освіти та науки України та влади в цілому».

«Ми не могли не підтримати студентів в їхній боротьбі з антиукраїнським міністром ТАБАЧНИКОМ, адже вся його діяльність перешкоджає нормальному здобуттю освіти та розвитку студентів», - заявила координатор «Оновлення країни» у Києві Ксенія СЛОБОДЕНЮК.

Один із координаторів «АнтиТабачної кампанії», член Молодіжного націоналістичного конгресу Сергій ПАРХОМЕНКО пообіцяв, що сьогоднішня акція – це тільки «квіточки».

«Міністр освіти і науки ТАБАЧНИК є найбільш неприйнятною фігурою в Кабміні, всі останні події показують, що студенти не бажають, щоб міністерство очолювала ця людина. Сьогоднішня акція – це «жовта картка» ТАБАЧНИКУ, ми готові до наступних кроків», - додав С.ПАРХОМЕНКО.