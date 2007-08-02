Мікеланджело Антоніоні похований у Феррарі

Італійський кінорежисер Мікеланджело Антоніоні похований 2 серпня 2007 року в своєму рідному місті Феррара. Попрощатися з ним прийшли сотні осіб, зокрема німецький режисер Вім Вендерс і сценарист Тоніно Гуерра, давні друзі покійного, повідомляє France Presse.

Похоронна меса пройшла в соборі монастиря Сан-Джорджо - там же, де Антоніоні був хрещений 94 року назад. Службу провів Массімо Мансервізі, священик і режисер. Напередодні похоронів тіло режисера протягом декількох годин було виставлено для прощання у мерії Риму.

Мікеланджело Антоніоні помер 31 липня 2007 року. В останні двадцять з гаком років він був частково паралізований унаслідок інсульту, але це не перешкодило йому зняти в 1995 році повнометражний фільм "За хмарами" (за участю Віма Вендерса). У 2002 році в Італії з розмахом наголошувалося 90-ліття класики кінематографа 1960-х, творця таких картин, як "Пригода", "Ніч", "Затьмарення", "Фотозбільшення", "Ідентифікація жінки", "Професія - репортер".

За матеріалами: Lenta.ru