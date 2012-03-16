У Ляйпцигу відкрився Міжнародний книжковий ярмарок

У Ляйпцигу відкрився щорічний Міжнародний книжковий ярмарок, другий за величиною літературний форум після Франкфуртського.

Як повідомили УНІАН організатори, цього року головною темою ярмарку у Ляйпцигу стали країни Східної Європи – Білорусія, Польща і Україна. Зокрема, від України на ярмарок запрошено представників “Форуму видавців” і українських письменників.

У складі української делегації на ярмарок до Ляйпцигу відбули представники найбільших українських видавництв: “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, “Грані-Т”, “Видавництво Старого Лева”, “Фоліо” та інші; і письменники Оксана ЗАБУЖКО, Сергій ЖАДАН, Юрій АНДРУХОВИЧ, Наталка СНЯДАНКО і Юрко ПРОХАСЬКО.

Українські видавці матимуть на ярмарку власний стенд площею 10 кв. м, де проведуть літературні читання, презентації, дискусії і творчі зустрічі із читачами і закордонними колегами. На думку організаторів туру, візит українських літераторів на міжнародний форум допоможе розпочати широкий міжкультурний діалог і знайти прихильників української літератури у Європі.

“Форум видавців” брав участь у ярмарку у Ляйпцигу в 2006 році, однак, українські видавництва тоді не змогли навідатись на форум через брак коштів на тур до Німеччини.

Загалом цього року книжковий форум у Ляйпцигу відвідають 2780 авторів з усіх куточків світу, читачам представлять сто тисяч книг у традиційному паперовому, електронному і аудіовізуальному форматах. У 2012 році у Ляйпцигу присутні представники 2071 видавництва з 44 країн світу. До того ж, у рамках форуму відбудуться виступи двох німецьких нобелівських лауреатів – Герта Міллера і Гюнтера Грасса.

Минулого року ярмарок відвідали понад 163 тисячі людей.