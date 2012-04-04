Українці просять встановити у Нижньому Новгороді пам’ятник Шевченкові

Українська діаспора просить встановити у російському місті Нижній Новгород пам’ятник Тарасу Шевченкові до 200-річя від дня його народження.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Нижегородського товариства української культури «Джерело» до керівництва Росії та України.

“Члени української громадської організації «Джерело» щорічно відзначають день народження нашого великого земляка, покладають квіти до пам`ятної дошки на будинку №2 по Верхньоволзькій набережній. Однак, зв`язок Нижнього Новгорода з іменем Т.Шевченка настільки значний, що, на нашу думку, лише пам`ятних дошок мало, у місті необхідно встановити пам`ятник нашому великому землякові”, - йдеться у документі.

Наголошується, що «Нижній Новгород зіграв особливу роль у житті поета. Зокрема, при поверненні Т.Шевченка в 1857 році із заслання, де він провів 10 довгих, важких років, у Нижньому його перехопило розпорядження царя про повернення поета назад в Оренбург. Однак прогресивна громадськість міста за підтримки губернатора знайшла вихід із цієї, здавалося, безнадійної ситуації: було ухвалено повідомити владу про «хворобу» поета. Оформили медичний огляд, завірили його в жандармерії, і це дозволило Шевченкові залишитися в місті до одержання нових розпоряджень щодо нього. Таким чином, поет вимушено провів у Нижньому півроку - з 20 вересня 1857 р. по 8 березня 1858 р. Тут Т.Шевченко написав такі твори, як: «Муза», «Доля», «Слава», «Неофіти», «Юродивий».

За інформацією українського товариства, у Нижньому Новгороді поет мешкав на кількох квартирах, тому в місті є кілька місць, відзначених пам`ятними дошками.

“Менше двох років залишається до знаменної дати - 200-річя від дня народження Великого поета, Художника, Кобзаря України - Тараса Григоровича Шевченка. Громадськість Нижнього Новгорода, і в першу чергу українці, що проживають тут, повинні гідно зустріти цю дату. З відкриттям у Нижньому Новгороді Генерального консульства України у членів українського товариства «Джерело» з`явилася надія на втілення в життя нашої давньої мрії. Переконливо просимо всіх небайдужих українців і росіян, представників інших національностей посприяти в реалізації цієї пропозиції”, - йдеться у зверненні.