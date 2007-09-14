До „Червоної книги українського етносу” має увійти 30 див Гуцульщини
Книга стане частиною світового видання
До „Червоної книги українського етносу”, яка буде одним із томів «Поетичної Червоної книги країн світу» має увійти 30 див Гуцульщини. Про це повідомив на зустрічі із інтелігенцією Івано-Франківщини у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника голова Українського культурного центру в Естонії, монах третього чину облату Бенедикта, заслужений художник України, уродженець Тернопілля Анатолій ЛЮТЮК. Проект, до якого А.ЛЮТЮК запросив прикарпатську інтелігенцію є унікальним. Видається „Поетична Червона книга країн світу”, яка для кожної країни складатиметься із трьох томів. Приміром, „Україна. Природа”; „Україна. Етнос” ;„Україна. Культура”.
«Червону книгу естонської природи» прикарпатці вже навіть на зустрічі мали можливість переглянути. Виданням аналогічної книги в Україні опікується Катерина ЮЩЕНКО. За словами А.ЛЮТЮКА, до тому „Україна. Етнос” іванофранківці мають запропонувати до тридцяти див Гуцульщини.
Проект, до якого долучаться прикарпатці, готуючи видання про Україну, вже здійснюється в Норвегії, Бельгії, Канаді, зацікавилися ним індіанці Навахо з Америки, а також поляки, японці.
Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, до 30 див Гуцульщини ввійдуть ті, які спеціальна комісія визначить у всьому гуцульському регіоні. А ще, окрім Івано-Франківської області, будуть представленні об’єкти Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей. Івано-Франківщина пропонуватиме до списку пропонуватиме, приміром, дерев’яну Благовіщенську церкву (1587 р.) в Коломиї, Різдва Богородиці ( ХVІІст.) у Ворохті Яремчанської міської ради, обсерваторія Піп-Іван у Карпатах, «Манявський скит» (ХVІІ ст.) у Богородчанському районі, музей «Писанка», який цього року визнаний восьмим дивом України, Пнівський замок (ХVІ ст.) у Надвірнянському районі, Скелі Довбуша поблизу м.Болехів та інші. За інформацією облдержадміністрації, Івано-Франківщина сама може запропонувати цих 30 див, проте в книзі має бути представлена вся Гуцульщина України.
Довідка УНІАН. А.ЛЮТЮК живе в Естонії вже більше 30 років. У Таллінні створив Український культурний центр, який розташований в будівлі XIV ст., об’єднує греко-католицьку церкву, школу монастирських мистецтв, музей українського народного мистецтва, де більшість експонатів (велика гуцульська колекція) саме з Івано-Франківщини.
У церкві є Образ Матері Божої Триручиці, покровительки невинно скривджених. Ікона має. віконце-скриньку, куди люди, вважаючи себе скривдженими, можуть опустити лист із своїм проханням. Біля віконця ікони є засторога: „Перш, ніж звертатися до Бога, собі в душу подивися”. Також тут зібрано оригінальну серію ікон, зокрема зібрані ікони святих покровителіі тварин і рослин. На території центру живе 16 видів птахів, 17 видів комах. Тут роблять папір за стародавньою технологією і чорнило з каштанів та грибів, тканину з кропиви, печуть фірмовий монанастирський хліб із жолудів.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час візиту в Естонію був настільки захоплений побаченим, що навіть відклав наступну зустріч. Там главі держави подарували каліграфічну дошку, лампу й чорнило з грибів, яке неможливо підробити.