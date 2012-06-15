Міжнародний фестиваль «АртПоле» відбудеться вдесяте

З 12 по 16 липня відбудеться Міжнародний фестиваль «АртПоле». Фестиваль розгорне насичену мистецьку програму на Дністровських кручах села Уніж Івано-Франківської області.

Цього року один із найвідоміших українських open air’ів відбудеться вдесяте.

Визначено остаточну музична програма фестивалю. Як повідомляють організатори, на відвідувачів «АртПоля» чекають неймовірні музичні відкриття – угорський organic trance project Airtist, що поєднав в собі танцювальну електронну музику з дримбою та діджеріду та чеський Deši, в якому також звучить діджеріду із кларнетом.

Два абсолютно різних гурти з Польщі - іронічні й голосні Mitch & Mitch та емоційні, віртуозні, струнні VOŁOSI. Балканськими музичними сумішами, настояними у лапландському кліматі потішать Jaakkoo Laitinen& Väärä Raha з Фінляндії. Привітати десятий фестиваль новими програмами збираються улюблені учасники попередніх років, французи Red Cardell та відоме міжнародне музичне угрупування Transglobal Underground. З новою програмою виступить також білоруське тріо Port Mone.

Передбачається і кілька абсолютних прем’єр, зокрема, на театральній сцені. Програму нічних перформенсів відкриватиме трилогія «Втрачений Рай. Дике Поле. Стріла» від Олени Костюк — давні українські пісні, сучасна академічна музика та відео-живопис. А в наступні ночі продовжать Zira з театром вогню «Проти ночі» та Сергій Жадан з гуртом «Ойра» та відео-студією «Антресоля». Новий перформанс створює Уляна Горбачевська — цього разу в ньому задіяні відомі європейські музиканти.

Також виступлять друзі і постійні учасники фестивалю Перкалаба та Бурдон. Крім них, вперше на АртПолі «засвітяться» «Люди добрі», «ГИЧ-оркестр», Zapaska & BeBoBul, Дичка та Перкалабські придатки. Останні безпосередньо пов’язані з відомим відвідувачам фестивалю хором «Як умієм, так і пієм» під орудою Яреми Стецика, до якого кожен може долучитися вже зараз.

Вартість квитків становить 330 грн на весь фестиваль, та 250 грн на три дні (12–14 липня або14–16 липня). Вартість одноденних квитків становитиме 100 грн, їх буде можна придбати безпосередньо на фестивальному майданчику.

Подробиці на сайті - artpolefest.org

