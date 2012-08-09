Андрухович і Karbido записали новий альбом
«Абсент» уже перевірили на публіці
Юрій Андрухович разом із польським гуртом Karbido завершили запис третього спільного альбому «Абсент». Як повідомив Радіо Свобода письменник, зараз завершують остаточне оформлення платівки.
Запис альбому здійснювали в кінокомплексі польського міста Лодзь, тож звук, за словами Юрія Андруховича, буде «надзвичайно високої якості».
«Абсент» – це остання частина музично-поетичної трилогії за мотивами творчості Андруховича, у якій використані тексти з роману «Перверзія». На відміну від попередніх проектів «Самогон» і «Цинамон», де спочатку записувалися альбоми, а потім були промо-тури Україною, альбом «Абсент» записали після того, як продемонстрували глядачам.
Як сказав Юрій Андрухович, диск «вийде з супровідною книжечкою, де тексти всіх композицій будуть не лише мовою оригіналу, але і в кількох перекладах».
Альбом «Абсент» побачить світ у вересні. Прем’єру планують провести під час фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, де Юрій Андрухович і гурт Karbido виступатимуть із концертом.