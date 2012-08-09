Андрухович і Karbido записали новий альбом

Юрій Андрухович разом із польським гуртом Karbido завершили запис третього спільного альбому «Абсент». Як повідомив Радіо Свобода письменник, зараз завершують остаточне оформлення платівки.

Запис альбому здійснювали в кінокомплексі польського міста Лодзь, тож звук, за словами Юрія Андруховича, буде «надзвичайно високої якості».

«Абсент» – це остання частина музично-поетичної трилогії за мотивами творчості Андруховича, у якій використані тексти з роману «Перверзія». На відміну від попередніх проектів «Самогон» і «Цинамон», де спочатку записувалися альбоми, а потім були промо-тури Україною, альбом «Абсент» записали після того, як продемонстрували глядачам.

Як сказав Юрій Андрухович, диск «вийде з супровідною книжечкою, де тексти всіх композицій будуть не лише мовою оригіналу, але і в кількох перекладах».

Альбом «Абсент» побачить світ у вересні. Прем’єру планують провести під час фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, де Юрій Андрухович і гурт Karbido виступатимуть із концертом.

