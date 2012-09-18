Гран-прі ІІ Севастопольського кінофестивалю віддали тріумфатору Канн

Гран-прі ІІ Севастопольського міжнародного кінофестивалю присуджено фільму "Любов" режисера Міхаеля Ханеке (Німеччина, Австрія, Франція).

Як передає кореспондент УНІАН, в основному конкурсі приз за кращу акторську роботу отримали Олег Васильков і Азамат Нігманов (фільм російського режисера Олексія Мізгирьова "Конвой"). Приз за кращу режисуру - Уес Андерсон за фільм "Королівство повного місяця" (США).

У конкурсі кінодебютів приз за кращий повнометражний дебют одержав фільм режисера Артака Ігітяна "Світанок над озером Ван" (Вірменія, Франція). Приз за кращий короткометражний дебют – фільм російського режисера Дмитра Суворова "Шлюха".

Програму основного конкурсу фестивалю, який проходив з 13 по 17 вересня, становили 10 картин (голова журі основного конкурсу — продюсер Марк Бікиндоу (США). До програми конкурсу дебютів «КіноВІДКРИТТЯ» увійшли 20 кінострічок.

Крім того, у позаконкурсній програмі фестивалю були представлені, зокрема, документальний спецпроект Сергія Мірошниченка «Народжені в СРСР від 7 до 28», ретроспективи «Міхалков про любов» і «Богдан Ступка. Посвята» - ретроспективний показ фільмів, в яких грав Богдан Ступка.

Спеціальною подією в рамках фестивалю став День України, до 140-ліття з дня народження піонера української, російської і латвійської кінематографії, одного з найбільших режисерів перших двадцяти років вітчизняного кінематографа режисера Петра Чардиніна. Цій події було присвячено показ фільму «Укразія».