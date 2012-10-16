Найновіші тренди альтернативної музики представлять у Києві та Львові

З 17 по 20 жовтня у Львові («Дзиґа» вул. Вірменська, 35) та Києві (фестиваль-ресторація «Диван», Бессарабська площа, 2) відбудеться українсько-польський фестиваль UA/PL Alternative Music Meeting.

Як зазначають організатори, UA/PL Alternative Music Meetings — це платформа для спілкування, обміну та натхнення музичного андеграунду України та Польщі. В основі проекту лежить формула зустрічі: музикантів з публікою, музикантів з музикантами, українських і польських музичних критиків та впливових осіб у сфері альтернативної музики.

Цього року фестиваль відбудеться у двох містах — Львові та Києві. Тут виступлять гурти, що репрезентують новаторські тренди польської сцени. Проект Baaba feat. Gaba Kulka продемонструє непересічний вокал Габріели Кулкі, віртуозні музичні навички решти учасників гурту і широту репертуару. Безкомпромісне задоволення від міксу, компонентами якого є пост-панк, нойс, мат-рок і навіть фрі- джаз, запропонує гурт The Kurws. А на завершення польської програми — drum’n`bass-безтурботність від 60 Minut Projekt.

У Львові спільний проект, створений спеціально до фестивалю, представлять українські ShockolaD і польські Sinusoidal. А в Києві відбудеться концерт п`ятірки українських гуртів-фіналістів конкурсу Neuro Music: Stepan i Meduza, Singleton, КАКАХА, Uncle Tom The Band і Marble Boy.

Ініціатор проекту — Центр Артистичних Дій FIRLEJ. Фестиваль відбувається за підтримки Міністерства культури та народної спадщини Республіки Польща, партнерами проекту також є Агенція АртПоле та Польський Інститут у Києві.

Докладніше про фестиваль та учасників можна дізнатися тут.

