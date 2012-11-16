В Україні проводять конкурс художнього репортажу

15 грудня 2012 року завершується прийом художніх репортажів на конкурс «Самовидець».

Про це йдеться в повідомленні організаторів, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Організатори зазначають, що художній репортаж – це жанр на перетині журналістики та художньої літератури, це поєднання журналістської точності й об’єктивності з художньою виразністю тексту.

До розгляду приймаються раніше неопубліковані художні репортажі українською мовою на довільну тему.

Проте до охочих взяти участь у конкурсі висувається ряд вимог:

1. Автор повинен спиратися на власний досвід.

2. Автор повинен добре знати тему, орієнтуватися в інших текстах, написаних на вибрану тему, прагнути до об’єктивності.

3. Важливим елементом є влучні описи та живі діалоги з героями вибраної теми. Оповідь повинна бути не сухою газетною чи краєзнавчою, а саме художньою.

Максимальний розмір репортажу обмежили 40 тисячами знаків. Найкращі репортажі, подані на конкурс, ввійдуть в альманах.

Окрім права на видання книги репортажистики та грошової винагороди, переможець матиме змогу взяти участь у авторській зустрічі з польськими майстрами репортажу під час Варшавської книжкової виставки у книгарні-кав’ярні «Wrzenie Świata» у травні 2013р.

Результати конкурсу будуть оголошені 15 лютого 2013 р.

Оцінювати роботи конкурсантів будуть відомі письменники Андрій Бондар, Антон Санченко та Тетяна Трофименко.

Координує проект Лесь Белей.

Готові репортажі потрібно надіслати на адресу: samovydets@gmail.com