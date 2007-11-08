”Ранок” Гогена не зміг поставити рекорд на аукціоні Sotheby`s
Загальна вартість торгів - 269,7 млн. доларів
|Фрагмент картини ”Ранок” Поля Гогена. Фото з каталогу Sotheby`s
До початку торгів передбачалося, що ціна цього полотна складе від 40 до 60 мільйонів доларів, і "Ранок" поб`є рекорд вартості картин Гогена, що становить на справжній момент 40,3 мільйона доларів. Таку ціну в 2006 році було заплачено за картину "Чоловік з сокирою" на аукціоні Christie`s.
За даними Bloomberg, за "Ранок" боровся єдиний покупець – мільярдер з Гонконгу. Зроблену ним по телефону ставку ніхто підвищити не спробував.
Бронзова статуетка Пабло Пікассо "Tete de Femme (Dora Maar)" ("Голова жінки (Дора Маар)") пішла з молотка за 29,1 мільйона доларів, поставивши рекорд ціни на скульптури цього художника. Проте чотири інші роботи Пікассо, зокрема картина "La Lampe" ("Лампа"), яку влаштовувачі торгів чекали продати за 25-35 мільйонів доларів, не викликали інтересу в покупців.
Залишився не проданим і ще один важливий лот – передсмертна картина Вінсента Ван Гога "Поля пшениці". Верхня межа естимейту цього полотна була встановлена на рівні 35 мільйонів доларів, проте покупці не зробили жодної ставки, що перевищує 25 мільйонів, і лот був знятий з торгів.
Загальна вартість лотів, проданих на торгах Sotheby`s у Нью-Йорку 7 листопада, склала 269,7 мільйона доларів.