Шведським фанатам у Києві поставлять пам’ятник (фото)

Жартівливий, але символічний пам’ятник шведським вболівальникам з’явиться на Трухановому острові вже влітку. Сьогодні у столиці визначили переможців бліц-конкурсу на найкращий проект паркової скульптури шведським гостям – футбольним фанам, - повідомляє прес-служба КМДА.

Найкращою за результатами конкурсу визнали роботу знаного в Києві творчого дуету Костянтина Скретуцького та Федора Баландіна. Скульптура, яку запропонували автори, уособлює обійми цифри «один» кольорів шведського прапора та «двійки», розмальованої барвами українського стягу. Вона символізує рік проведення Євро в Україні, рахунок у матчі Україна-Швеція та водночас є номером уболівальника – як дванадцятого гравця будь-якої команди. Голи в тій зустрічі, відповідно, забивали Шева та Ibra (так фани називають своїх кумирів Златана Ібрагімовича та Андрія Шевченка), тому на кожній бутсі є посилання на двох цих великих майстрів. Перевагу саме цій роботі надали як українські журі, так і представники Асоціації вболівальників Швеції, що долучилися до проведення конкурсу.

Загалом у конкурсі, який тривав два місяці, взяли участь 18 робіт від 12 творчих київських колективів: скульпторів, художників та архітекторів. Конкурс проходив за підтримки Національної спілки архітекторів України та клубу вболівальників «Сamp Sweden».

