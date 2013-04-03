Зірки шоу-бізнесу, журналісти, письменники й студенти розіграють «Dragomanov Cup»

У понеділок, 8 квітня, в Києві вперше відбудеться товариський турнір з міні-футболу – «Dragomanov Cup».

Участь у турнірі візьмуть 4 команди, в яких грають представники різних сфер культури: письменники, музиканти та зірки шоу-бізнесу, журналісти і студенти-педагоги. А саме:

- Літературна збірна України;

- ФК «Маестро» (збірна зірок естради і шоу-бізнесу);

- Інститут журналістики;

- Збірна студентів університету Драгоманова.

За словами капітана Літературної збірної України Сергія Жадана, у цьому турнірі не буде переможених.

«Футбол для багатьох із нас лишається тією територією, де ми можемо бути самими собою, такими, якими ми насправді є, чи, принаймні, такими, якими б ми хотіли себе бачити. Ми аматори, проте для всіх нас футбол з дитинства є важливою (якщо не найважливішою) частиною цього життя, його найбільшою таємницею, його найемоційнішою складовою, його нервами, слізьми та сміхом. Тому для нас подібні турніри справді багато важать. Річ навіть не в тім, хто переможе. Річ у тім, що так чи інакше не буде переможених», - підкреслив Сергій Жадан.

«Dragomanov Cup»

Дата і час: 8 квітня, 12:00.

Місце: Спорткомплекс НПУ ім. Драгоманова (Київ, вул. Тургенівська, 3/9).

