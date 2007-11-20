Культурні діячі вручатимуть іноземним установам “золоті намордники і нашийники”

Організатори акції “Україна – зона культурного лиха” за неповагу до громадян України вручатимуть іноземним установам відзнаку “Золотий намордник”, а українським чиновникам - “Золотий нашийник”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили письменники та видавці брати Дмитро та Віталій КАПРАНОВИ.

Вони зазначили, що ця акція буде своєрідним “черговим способом культурного самозахисту”.

У свою чергу, кінорежисер та організатор фестивалю українського кіно “Відкрита ніч” Михайло ІЛЛЄНКО зачитав на прес-конференції декларацію, у якій зазначається, що більшість українців, які їздили за кордон, “наражалися на відверту неповагу до себе з боку іноземних консульств та амбасад”. За його словами, на сайті акції “Україна - зона культурного лиха” за адресою: www.cultura.net.ua всі бажаючі можуть поділитися інформацією про грубість персоналу, безпідставні вимоги і неналежну організацію роботи іноземних представництв, яка створює незручності українським громадянам і змушує їх витрачати зайвий час на оформлення документів.

М.ІЛЛЄНКО повідомив, що те консульство чи посольство, про роботу якого повідомлять найбільше фактів неповаги до українських громадян отримає “приз” “Золотий намордник”.

За словами М.ІЛЛЄНКА, водночас “приз” “Золотий нашийник” отримає вітчизняна державна установа, яка збере найбільше скарг. Він зазначив, що, звертаючись до органів влади, державних організацій та установ, українським громадянам також доводиться “потерпати від хамства”. Він зазначив, що ті, з ким “грубо розмовляють міліціонери, судді, чиновники, якщо висувають необгрунтовані вимоги і “ганяють” по колу, примушують довго стояти в чергах” мають повідомити ці факти на сайт акції.

Брати КАПРАНОВИ повідомили, що на сьогодні найбільше скаржаться на посольства Італії, Польщі та Іспанії. “Лідирують італійці, але Польща мабуть складе їм серйозну конкуренцію, а також називається Іспанія”, - сказали вони.

КАПРАНОВИ підкреслили, що в “Рейтингу державного хамства” “природно конкурують податкова та міліція, і Пенсійний фонд долучився, тому змагання буде серйозне”.

Брати КАПРАНОВИ планують у 2008 році запросити “переможців” цих рейтингів і спробувати урочисто вручити їм ці “призи”.