«О-FEST 2013» поєднає у собі класичний та open-air формат

8 червня у ландшафтному парку у місті Буча та 9 червня у Києві в Національній опереті України відбудеться Міжнародний мистецький фестиваль «O-Fest 2013».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мета фестивалю – популяризація та розвиток мистецтва оперети, мюзиклу та опери у музично-театральному житті різних країн та розширення шляхів інтернаціонального культурного співробітництва.

Музично-театральний проект, заснований Київським національним академічним театром оперети, гармонійно поєднає у собі класичний та open-air формат.

У фестивалі візьмуть участь артисти-вокалісти з України, Австрії, Франції, Румунії, Росії, Литви, Польщі, Хорватії, Казахстану, Азербайджану, Ірану та інших країн.

О 18.00 відбудеться міжнародний флеш-моб на Олімпійській площі «Музика єднає серця» та виступ симфонічного оркестру Національної оперети.

Гала-концерт розпочнеться о 19.00 у Київському національному академічному театрі оперети.