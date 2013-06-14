У Києві «коронували слова»

У Києві нагородили призерів 13-ї «Коронації слова».

На конкурсі запровадили нові спецвідзнаки для розвитку окремих жанрів. Загалом на ньому вже відкрили для читачів понад 250 авторів, і, як зазначають організатори, цього року кількість рукописів становила близько шести тисяч, повідомляє Радіо Свобода.

Роман про найкраще місто у світі – так охарактеризував свій твір «Людвисар» переможець «Коронації слова» Богдан Коломійчук.

«Історія розвивається в 16 столітті, коли щойно утворилася Річ Посполита. Весь сюжет розвивається на тлі цих історичних подій, хоча історія у творі – зовсім не основне», – розповідає він.

Другу та третю премію на цьогорічній «Коронації слова» вручили Марині Троян за роман «Обліковець» та Тетяні Белімовій за твір «Київ.UA».

Крім цього, нагородили «найкращий патріотичний твір» – ця спецвідзнака присвячена 200-річчю Тараса Шевченка.

Поетеса Олеся Мудрак вручила нагороду і за «найепатажніший твір».

А Андрій Кокотюха вручив премію «Золотий пістоль» за найкращий гостросюжетний твір. Цього року її здобув Владислав Ільченко та його роман «Найкращий сищик імперії».

Тетяна та Юрій Логуші, засновники премії, наголошують, що «Коронація слова» стала важливою подією в культурному житті України.

«Ми зробили статистику і виявилось, що 87% усіх письменників в Україні пройшли через «Коронацію слова». Нас тішить, що якщо раніше ми приходили до видавництва і просили, щоб вони видали твори переможців, то цього року три видавництва хочуть видати один із найяскравіших творів. Тепер автор має право вибору», – каже Тетяна Логуш.