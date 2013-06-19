За програмою «Українська книга» здійснять 188 нових видань: третина - довідники

Колегія Державного комітету телебачення і радіомовлення на засіданні 18 червня схвалила нову редакцію переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетною програмою «Українська книга», повідомляє сьогодні прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Цього разу було враховано результати опрацювання кошторисів витрат на видання, які були включені до переліку і затверджені наказом Держкомтелерадіо України від 27 березня 2013 року, визначено їх тиражі та вартість.

Зазначається, що колегія схвалила пропозицію експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції включити до переліку видань 188 видавничих проектів від 78 видавництв та видавничих організацій на суму 25 млн 590, 9 тис. грн. Крім того, до переліку перенесено 219 видань з програми «Українська книга» минулого року на суму 11 млн 909,1 тис. грн., за якими Держкомтелерадіо мав фінансові заборгованості.

З 188 видавничих проектів програми 2013 року 45 складають видання для дітей та юнацтва, 38 видань – твори класиків української літератури та сучасних українських авторів, 22 видавничі проекти – твори зарубіжних письменників в перекладі українською.

Значну увагу приділено тематичному розділу «Науково-популярні видання, довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники тощо)». До нього увійшли 67 видань різної тематики. Також передбачено випустити 16 видань мовами національних меншин.