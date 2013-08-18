Майстрів запрошують на «Переяславський ярмарок»

У Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 20-21 вересня відбудеться І Всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

Як очікується, учасниками фестивалю будуть майстри народних ремесел, фольклорні колективи, будинки дитячої творчості та інші.

До участі в концертній частині фестивалю запрошуються колективи, що виконують етнічний, сучасний український фольклорний матеріал, народні танці. На початковому етапі організації фестивалю оргкомітет відбирає учасників згідно з поданими заявками із вказаним репертуаром.

Організатори фестивалю вважають за необхідне поряд із майстрами традиційних народних ремесел участь молодих майстрів, які представляють сучасні форми творчості й майстерності, з метою представлення продовження та відродження традицій у сучасному світі.

«Оргкомітет фестивалю не висуває вимог щодо видів народного ремесла та фольклору, запропонованих до участі, але рекомендує учасникам представити зразки, характерні для їхнього історико-етнографічного регіону», - зазнається в повідомленні і наголошується, що для участі у фестивалі необхідно подати заявку до 1 вересня.

Учасники Всеукраїнського фестивалю майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок» будуть нагороджені дипломами, подяками і пам’ятними подарунками.