ЗМІ: Знайдена невідома картина Леонардо да Вінчі (фото)

Портрет Ізабелли д`Есте, імовірно роботи да Вінчі

У банку в Швейцарії імовірно зберігається невідома картина роботи Леонардо да Вінчі, на якій зображена покровителька художників епохи Відродження Ізабелла д'Есте, дружина маркграфа Мантуї. Про невідомий твір Леонардо повідомляється у п'ятничному додатку Sette газети Corriere della Sera, передає Лента.ру.

За даними видання, полотно належить італійській родині з багатою історією колекціонування. Вони збирають твори мистецтва вже протягом 400 років.

Фахівці провели радіовуглецевий аналіз картини розміром 61 на 46,5 сантиметрів, щоб визначити її вік, і з'ясували, що вона була створена в епоху Відродження. Крім того, видання посилається на слова Карло Педретті (Carlo Pedretti), історика мистецтв з Каліфорнійського університету США і найбільшого італійського фахівця з спадщини Леонардо да Вінчі, який заявив, що він відразу побачив у портреті руку майстра.

Як зазначає Agence France-Presse, головним свідченням авторства Леонардо на даний момент є значна подібність картини c ескізом, зробленим художником для портрета Ізабелли д'Еcте в 1499 році. Ескіз зберігається в Луврі. На ньому і на знайденій картині д'Есте зображена в профіль (вона дивиться ліворуч), а її руки складені на животі. Вважалося, що сам портрет Леонардо або не написав, або картина загубилася.

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Видання називає новину про знахідку картини сенсацією, хоча точних підтверджень авторства Леонардо да Вінчі ще немає. Потрібно кілька місяців, щоб завершити дослідження, зокрема, за словами Педретті, визначити, які фрагменти твору могли бути написані учнями Леонардо.

На сьогоднішній день відомі 15 картин, що належать пензлю Леонардо. У 2011 році дев'ять з них вперше виставлялися разом в Лондонській національній галереї .