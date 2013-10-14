ЗМІ: Напівзруйновану садибу Мурашків обіцяють законсервувати до кінця року

Садиба Мурашків / Фото: Макс Левін, lb.ua

КМДА обіцяє до кінця року 2013 законсервувати напівзруйновану садибу, що належала родині художників Мурашків, розташовану в центрі Києва на вулиці Малій Житомирській. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на управління охорони культурної спадщини КМДА.

При цьому в міськадміністрації поки не можуть сказати, які реставраційні роботи проводитимуться після консервації, і яка сума на них повинна бути виділена з міського бюджету. «У 2013 році планується виконати протиаварійні (консерваційні) роботи, а в 2014 році - хімічно-технологічне обстеження об'єктів, виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-реставраційних робіт», - сказано у відповіді управління.

Нагадаємо, в липні 2012 року за рішенням суду землю, на якій розташовано садибу Мурашків, повернули Києву - рішення про передачу цієї ділянки забудовнику було скасовано. Але реставрація не почалася, садиба все більше занепадала, прогнили перекриття, в одній з кімнат провалилася стеля. 28 червня вночі в будівлі сталася пожежа, яка знищила покрівлю та пошкодила перекриття.