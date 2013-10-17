У Москві відкрилася найбільша за сто років виставка Гончарової

Наталія Гончарова. Автопортрет з жовтими ліліями

У Росії в державній Третьяковській галереї 16 жовтня відкрилася масштабна експозиція, присвячена творчості однієї з найбільших фігур російського авангарду - Наталії Гончарової. На сайті музею зазначається, що на виставці «Наталія Гончарова. Між Сходом і Заходом» представлено близько 400 творів художниці, повідомляє Lenta.ru.

Роботи були створені між 1907-1959 роками і представляють різні періоди творчого шляху Гончарової: російський, французький, а також період, присвячений експериментам з новими художніми формами (кубізм, "лучізм", футуризм, безпредметні композиції).

На виставці демонструється живопис і графіка Гончарової, ескізи до вистав «Російських сезонів» у Парижі, ескізи костюмів і тканин для будинків моди, книжкові ілюстрації. Більша частина робіт надана самій Третьяковській галереєю, яка володіє великою колекцією робіт художниці. Крім того, твори для виставки надіслали 23 вітчизняні та зарубіжні музеї та приватних зборів, у тому числі паризький Центр Жоржа Помпіду, Музей моди Гальєра, Музей Людвіга в Кельні, амстердамський Стеделійк-музей та інші.

Серед інших робіт Гончарової демонструватимуться такі картини, як «Автопортрет з жовтими ліліями» (1907-1908), «Сніданок» (1924), «Збір винограду» і « Жнива» (1911), поліптих «Іспанка» (1924), «Портрет Ларіонова» (1913). Виставка в Третьяковці, зокрема, приурочена до проведення першої персональної масштабної виставки Гончарової в 1913 році, через два роки після якої вона назавжди поїхала до Парижа.

Наталія Гончарова (1881-1962) - одна з найвідоміших представниць російського авангарду, а також найдорожча російська художниця. Вона вчилася живопису у Костянтина Коровіна. У Московському училищі вона познайомилася з авангардистом Михайлом Ларіоновим (1881-1964), який став її чоловіком. Їхній творчий союз справив значний вплив на розвиток авангардного мистецтва.