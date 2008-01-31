На карнавалі в Ріо вирішили сумістити Голокост із самбою (фото)

Цьогорічний карнавал в Рио-де-Жанейро починається з гучного скандалу. Школа самби “Вірадоуро” обрала темою свого виступу Голокост. Платформу, яка представлятиме школу на параді з нагоди відкриття карнавалу, оформили у вигляді купи тіл загиблих.

Єврейська громада Бразилії висловила обурення. Бразильські євреї вважають недоречним включати в атмосферу карнавалу сцени, які символізують знищення мільйонів євреїв у концентраційних таборах нацистської Німеччини, повідомляє ICTV .

А представники школи “Вірадоуро” кажуть, що в їхній виставі немає нічого осудливого і значення приголомшливої сцени в тому, що її автори не хочуть повторення жахів Голокосту в майбутньому. До того ж, це буде єдина платформа на карнавалі, на якій не будуть танцювати, наголошують прихильники карнавального “наочного посібника” з теми жахів Голокосту.