У Мілані розпочався Тиждень моди

Традиційно після Лондона естафету тижнів моди прийняв Мілан. Свято краси та дизайнерської думки там відкрили показом дому моди “Емпоріо Армані”.

Дизайнер-ветеран Джорджіо Армані показав цього разу розкіш оксамиту та блиск лакованої шкіри. Стримані основні кольори модельєр освіжив яскравими “спалахами” рожевого, малинового та зеленого. З особливою ретельністю до кожного вбрання були дібрані паски та сумочки. Апогеєм свіжого блиску від Армані став показ вечірніх суконь, що більше нагадували вбрання у стилі диско.

Інший модельєр - Анна Молінарі представляла лейбл Blue Gerl. Вона показала колекцію вовняного одягу, оздобленого хутром. Доповнювало кремові та рожеві наряди вишукане чорне, біле та золотисте взуття на надзвичайно високих і тонких підборах. Окреме місце у новій колекції Молінарі посідають хутряні шапки в козацькому стилі та муфти, а також плетені шапочки зі спеціальним отвором для волосся, зібраного у хвіст.

ICTV