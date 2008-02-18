У Мілані розпочався Тиждень моди
Джорджіо Армані показав цього разу розкіш оксамиту
Традиційно після Лондона естафету тижнів моди прийняв Мілан. Свято краси та дизайнерської думки там відкрили показом дому моди “Емпоріо Армані”.
Дизайнер-ветеран Джорджіо Армані показав цього разу розкіш оксамиту та блиск лакованої шкіри. Стримані основні кольори модельєр освіжив яскравими “спалахами” рожевого, малинового та зеленого. З особливою ретельністю до кожного вбрання були дібрані паски та сумочки. Апогеєм свіжого блиску від Армані став показ вечірніх суконь, що більше нагадували вбрання у стилі диско.
Інший модельєр - Анна Молінарі представляла лейбл Blue Gerl. Вона показала колекцію вовняного одягу, оздобленого хутром. Доповнювало кремові та рожеві наряди вишукане чорне, біле та золотисте взуття на надзвичайно високих і тонких підборах. Окреме місце у новій колекції Молінарі посідають хутряні шапки в козацькому стилі та муфти, а також плетені шапочки зі спеціальним отвором для волосся, зібраного у хвіст.