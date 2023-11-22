У Мінкульті називають це історичною подією та важливим кроком у розвитку та захисті культурної та природної спадщини України.

У середу, 22 листопада, Україна вперше була обрана до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі, повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як відомо, у липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини на період 2023-2027 років.

"Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Зазначається, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції, зокрема, приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини, включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

У міністерстві також нагадали, що ратифікована Україною у 1988 році Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини сприяє ефективній охороні та збереженню культурної і природної спадщини на території нашої країни.

"Діючи власними зусиллями та максимально використовуючи наявні ресурси, Україна впроваджує міжнародну допомогу і співробітництво в фінансовому, художньому, науковому та технічному відношеннях для активної популяризації спадщини країни", - підкреслили у відомстві.

ЮНЕСКО і війна України проти Росії - останні новини

"Софіївка" тепер під захистом ЮНЕСКО. Директор уманського заповідника отримав відповідний документ особисто від президента фонду ООН Мауріціо Ароніка.

Він вже не вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення, і за його словами цей крок є історично важливим як для України, так і для світової організації.

Раніше УНІАН повідомляв, шо дрони РФ можуть знищити Софію Київську та історичний центр Львова, заявили в ЮНЕСКО. Ці пам'ятки внесли до переліку об'єктів, що перебувають в небезпеці, за підсумками засідання 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка пройшла у Саудівській Аравії.

Зазначається, що за час повномасштабних бойових дій ні Софія Київська, ні історичний центр Львова не були прямими цілями для російських атак. Однак, з огляду на постійні хвилі ударів дронами "Шахед", які організовує Росія, немає впевненості, що ці об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО залишаться неушкодженими.

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