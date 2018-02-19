Помилка 404: в МОК оригінально висміяли нерозкрите кільце на Олімпіаді в Сочі

Фотографію олімпійським кільцем, яке не розкрилося, МОК використовує на своєму сайті для ілюстрації сторінок з помилкою 404.

Офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.

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Фотографію з олімпійським кільцем, яке не розкрилося, МОК використовує на своєму сайті для ілюстрації сторінок з помилкою 404 ("сторінка не знайдена").

При попаданні на сторінку з помилкою 404 з'являється напис: "Часом все йде не так, як планувалося".

Нагадаємо, що під час урочистого відкриття Олімпіади в Сочі в 2014 році п'ять сніжинок мали перетворитися в п'ять олімпійських кілець, однак п'яте кільце в підсумку не з'явилося.