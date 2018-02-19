Помилка 404: в МОК оригінально висміяли нерозкрите кільце на Олімпіаді в Сочі
16:39, 19 лютого 2018Курйози
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Фотографію олімпійським кільцем, яке не розкрилося, МОК використовує на своєму сайті для ілюстрації сторінок з помилкою 404.
Під час відкриття Олімпіади в Сочі в 2014 році п'яте кільце не розкрилося / скріншот
Офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.
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Фотографію з олімпійським кільцем, яке не розкрилося, МОК використовує на своєму сайті для ілюстрації сторінок з помилкою 404 ("сторінка не знайдена").
При попаданні на сторінку з помилкою 404 з'являється напис: "Часом все йде не так, як планувалося".
Нагадаємо, що під час урочистого відкриття Олімпіади в Сочі в 2014 році п'ять сніжинок мали перетворитися в п'ять олімпійських кілець, однак п'яте кільце в підсумку не з'явилося.
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