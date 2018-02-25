У сухий пайок американських військових включать піцу

05:36, 25 лютого 2018
Курйози
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REUTERS

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За даними видання, військовим запропонують лише один вид — пепероні, однак надалі очікується розширення асортименту. При цьому термін придатності такої піци складе три роки.

Як вважають автори ініціативи, піца в раціоні буде нагадувати військовослужбовцям про будинку і полегшувати умови військової служби. Американські військові можуть отримати сухі пайки з піцою вже в 2019 році.

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Теги: #військові#піца