"Вугілля у місцях для багажу": в мережі підняли на сміх умови в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

12:22, 06 березня 2018
Курйози
2255 0

У мережі сміються з умов у пасажирському потязі "Укрзалізниці", який прямував в Ізмаїл.

Читайте такожЗ Ющенком стався курйоз в електричці (фото)Відповідні фотографії опублікували на сторінці спільноти "Чорний список Ізмаїл" у Facebook.

"Вугілля в місцях для багажу, дерев'яні вікна зі щілинами в палець з яких віє, ну, і туалет, навіщось над умивальником два крани, напевно, гаряча-холодна вода", - написав очевидець Петро Іванов.

Як повідомляв УНІАН, раніше провідниця поїзда не упізнала віце-прем'єра України Климпуш-Цинцадзе.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #потяг укрзалізниця#потяг вугілля