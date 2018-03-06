"Вугілля у місцях для багажу": в мережі підняли на сміх умови в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

Пасажир прямував поїздом в Ізмаїл Одеської області.

У мережі сміються з умов у пасажирському потязі "Укрзалізниці", який прямував в Ізмаїл.

Читайте такожЗ Ющенком стався курйоз в електричці (фото)Відповідні фотографії опублікували на сторінці спільноти "Чорний список Ізмаїл" у Facebook.

"Вугілля в місцях для багажу, дерев'яні вікна зі щілинами в палець з яких віє, ну, і туалет, навіщось над умивальником два крани, напевно, гаряча-холодна вода", - написав очевидець Петро Іванов.

Як повідомляв УНІАН, раніше провідниця поїзда не упізнала віце-прем'єра України Климпуш-Цинцадзе.