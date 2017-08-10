"Залізничні" пригоди віце-прем'єра України: провідниця її не впізнала, а начальниця потяга намагалася догодити

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе проїхалася у потязі "Укрзалізниці". Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сидимо у першому і частково другому купе, відходимо, піт тече... Ще поїзд не рушив, тут йде по коридору провідниця і голосно питає, чи є у вагоні Іванна Климпуш", - розповідає віце-прем'єр міністр.

Провідниці, не впізнавши Климпуш-Цинцадзе, сказала, що її викликає штаб, та запитала: "А чого вас шукають? Ви що, якась терористка?".

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Далі начальниця поїзда за вказівкою свого керівництва запропонувала віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції перебратися до спального вагона, де є кондиціонер.

"Мені щиро шкода і розгублену начальницю поїзда, й провідницю, які реально тяжко і якісно працюючи в далеко не найкращих умовах, несподівано опинилися між молотом у вигляді своїх грізних начальників і наковальнею у вигляді абсолютно дивної незрозумілої віце-прем’єра", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян без попередження проїхався у плацкартному вагоні з Києва до Дніпра.