У мережі показали прибирання снігу по-київськи (відео)

У соцмережах припускають, що комунальники так роблять, тому що розкатаний по дорозі сніг тане швидше, ніж замети.

Працівник комунальних служб столиці розкидає брудний сніг по проїжджій частині однієї з вулиць.

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Відеозапис опублікований на сторінці "Київ автомобільний" у Facebook. На ньому видно, як водій спочатку збирає сніг ковшем з узбіччя, а потім розкидає його по дорозі.

У мережі припустили, що він полегшує роботу для снігоприбиральної машини. Однак йому відповіли, що та так нічого й не прибрала.

Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував скріншоти листування з жінкою, яка була обурена неприбраним снігом. У ході листування з'ясувалося, що претензії жінки - до влади Запоріжжя.