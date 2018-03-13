У мережі показали прибирання снігу по-київськи (відео)
16:09, 13 березня 2018Курйози
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У соцмережах припускають, що комунальники так роблять, тому що розкатаний по дорозі сніг тане швидше, ніж замети.
Комунальники вирішили так боротися з березневим снігом / Скріншот
Працівник комунальних служб столиці розкидає брудний сніг по проїжджій частині однієї з вулиць.
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Відеозапис опублікований на сторінці "Київ автомобільний" у Facebook. На ньому видно, як водій спочатку збирає сніг ковшем з узбіччя, а потім розкидає його по дорозі.
У мережі припустили, що він полегшує роботу для снігоприбиральної машини. Однак йому відповіли, що та так нічого й не прибрала.
Комунальники розкидають сніг по дорозі
Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував скріншоти листування з жінкою, яка була обурена неприбраним снігом. У ході листування з'ясувалося, що претензії жінки - до влади Запоріжжя.
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