У мережі показали прибирання снігу по-київськи (відео)

16:09, 13 березня 2018
Курйози
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Комунальники вирішили так боротися з березневим снігом / Скріншот

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Відеозапис опублікований на сторінці "Київ автомобільний" у Facebook. На ньому видно, як водій спочатку збирає сніг ковшем з узбіччя, а потім розкидає його по дорозі.

У мережі припустили, що він полегшує роботу для снігоприбиральної машини. Однак йому відповіли, що та так нічого й не прибрала.

Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував скріншоти листування з жінкою, яка була обурена неприбраним снігом. У ході листування з'ясувалося, що претензії жінки - до влади Запоріжжя.

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Теги: #Київ#прибирання снігу