Впала шапка: під час зустрічі Порошенка з президентом Австрії стався курйоз (відео)

13:50, 14 березня 2018
Курйози
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Відповідне відео опублікував у Facebook прес-секретар президента Петра Святослав Цеголко.

Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю.

Петро Порошенко, йдучи червоною доріжкою після закінчення офіційної частини церемонії, підняв шапку і повернув її військовому.

"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі", – підписав відео Цеголко.

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Теги: #курйоз з Порошенком#Порошенко і шапка