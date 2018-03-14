Впала шапка: під час зустрічі Порошенка з президентом Австрії стався курйоз (відео)

Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю.

Під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена у Адміністрації президента України стався курйоз. Читайте також"Їж салат, Рексе": Трамп змусив Тіллерсона з'їсти несвіжу зелень - ЗМІ Відповідне відео опублікував у Facebook прес-секретар президента Петра Святослав Цеголко. Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю. Петро Порошенко, йдучи червоною доріжкою після закінчення офіційної частини церемонії, підняв шапку і повернув її військовому. "Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі", – підписав відео Цеголко.

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