Впала шапка: під час зустрічі Порошенка з президентом Австрії стався курйоз (відео)
13:50, 14 березня 2018Курйози
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Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю.
Порошенко підняв шапку і повернув її військовому / скріншот
Під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена у Адміністрації президента України стався курйоз.
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Відповідне відео опублікував у Facebook прес-секретар президента Петра Святослав Цеголко.
Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю.
Петро Порошенко, йдучи червоною доріжкою після закінчення офіційної частини церемонії, підняв шапку і повернув її військовому.
"Військова шапка з українським тризубом не повинна лежати на землі", – підписав відео Цеголко.
Курйоз з Порошенком
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