"Справа в корупції": американський журнал помістив на обкладинку Трампа в образі свині (фото)
09:23, 02 квітня 2018Курйози
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Автор головної статті журналіст Джонатан Чайт називає «корупцію» і «жадібність» головними складовими президентства Трампа.
Трампа помістили на обкладинку, прилаштувавши свиняче рило / NYM
Журнал New York Magazine помістив на обкладинку свого номера президента США Дональда Трампа в образі свині.
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На фотографії, яку опублікував в Twitter журналіст видання Яшар Алі, Трампу примальовували свиняче рило. «Не таємна змова. Не некомпетентність. Не жорстокість. Вся справа в корупції, тупиця», - свідчить напис на обкладинці журналу.
Автор заголовної статті номера журналіст Джонатан Чайт називає «корупцію» і «жадібність» головними складовими президентства Трампа. Минулого року журнал помістив Трампа в образі клоуна.
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