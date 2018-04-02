"Справа в корупції": американський журнал помістив на обкладинку Трампа в образі свині (фото)

09:23, 02 квітня 2018
Курйози
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Трампа помістили на обкладинку, прилаштувавши свиняче рило / NYM

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На фотографії, яку опублікував в Twitter журналіст видання Яшар Алі, Трампу примальовували свиняче рило. «Не таємна змова. Не некомпетентність. Не жорстокість. Вся справа в корупції, тупиця», - свідчить напис на обкладинці журналу.

Автор заголовної статті номера журналіст Джонатан Чайт називає «корупцію» і «жадібність» головними складовими президентства Трампа. Минулого року журнал помістив Трампа в образі клоуна.

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Теги: #Трамп#журналіст