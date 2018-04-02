Київський прокурор зіграв у телешоу на роздягання: зірвав куш, але отримав догану (відео)

Прокурор в телеефірі без одягу грав на гроші, нецензурно висловлювався і в присутності своєї цивільної дружини цілувався з іншими учасницями шоу. Його керівництву це не сподобалося.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) вирішила винести своєму колезі Олегу Білоусу догану за появу в голому вигляді на екрані телевізора і лайку.

Як повідомляється на сайті КДКП, прокурор київської прокуратури №7 Олег Білоус та його цивільна дружина Діана стали переможцями реаліті-шоу "ЛавЛавСаг". За задумом організаторів, на одному з етапів шоу чотири пари грали в "пляшечку" на роздягання. Саме це, а також вживання нецензурної лексики комісія і поставила Білоусу в провину. Як і те, що, беручи участь у конкурсах, він цілувався з учасницями.

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Як передає сайт Букви, на думку членів комісії, прокурор повинен був усвідомлювати, що його можуть дізнатися поліцейські, судді, колеги, а також інші учасники кримінальних проваджень. А ретуш інтимних частин тіла ніяк не знімає відповідальності з Білоуса. У КДКП підкреслили, що прокурор повинен був уникати "дій, які могли негативно вплинути на його репутацію" і "зашкодити авторитету прокуратури".

Сам Олег Білоус стверджував, що брав участь в зйомках у вільний від роботи час і не афішував приналежність до прокурорського корпусу. Він також заявив, що передача транслювалася у вечірній час і не була заборонена Нацрадою з питань телебачення. Крім того, скарг від населення також не надходило. При цьому Білоус пообіцяв більше так не робити.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів визнала поведінку Білоуса порушенням правил прокурорської етики. Йому було оголошено догану.

Свою участь у програмі Олег Білоус пояснив бажанням допомогти молодшій сестрі Діані оплатити навчання. Що і зробив, підписавши договір про відмову від призу в її користь.

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