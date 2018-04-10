"Карликів занадто поглибили": Путін викликав сум'яття в мережі своїм зростом (фото)
14:17, 10 квітня 2018Курйози
3062
Користувачі жартують з приводу зросту Путіна та його оточення.
Зріст Путіна нібито 170 см, Собяніна - 177 см / фото facebook.com/aleksej.golobuckij
У мережі вкотре висміяли зріст президента Росії Володимира Путіна, який не відповідає офіційно заявленому.
Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Олексій Голобуцький.
Читайте такожНа церемонії "Оскар" пожартували про Путіна
"І знову про зріст Путіна та його оточення на Великдень. Зріст Медведєва - 162 см, Путіна - 170 см, зріст мера Москви Собяніна (крайній праворуч, чи не на голову вищий) - 177 см. У чому підступ? Карликів трішки занадто поглибили - знову асистенти перестаралися?", – підписав він знімок.
Раніше у користувачів мережі викликали подив незвичайні крісла із занадто низькими ніжками в кабінеті президента Росії Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter