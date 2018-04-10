Знайдено найстарішого чоловіка на Землі (фото)

Книга рекордів Гіннеса визнала 112-річного жителя японського острова найстарішим чоловіком планети.

Житель японського острова Хоккайдо Масадзо Нонака визнаний найстарішим чоловіком на Землі. Йому 112 років і 259 днів.

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Представник Книги рекордів Гіннеса відвідала рекордсмена 10 квітня, щоб передати йому сертифікат, повідомляється на сайті книги.

У найстарішого чоловіка на Землі є сім братів та одна сестра, які живуть неподалік від нього, а також п'ятеро дітей.

Раніше рекорд довголіття належав 113-річному Франциско Олівері з Іспанії. Він помер у лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року помер найстаріший кіт на землі, йому було 32 роки.